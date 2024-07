INTERNATIONAL NORA JAZZ FESTIVAL – XV edizione Special event SERGIO BERNAL in “Una noche con Sergio Bernal”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sergio Bernal ritorna in Sardegna con la Sergio Bernal Dance Company dopo il recente successo del suo spettacolo SeR al Ravenna Festival e al Nervi Music Ballet Festival. In sintonia con le temperature torride di quest’estate, il danzatore madrileno dagli occhi azzurri, offrirà il fuego di un altro spettacolo stellare. “Una noche con Sergio Bernal” è un evento speciale, inserito nel cartellone di Nora Jazz, in scena venerdì 2 agosto (ore 21.30) nella meraviglia del sito archeologico di Nora. Uno spettacolo nato dalla sensibilità per la danza dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo – tra gli organizzatori anche del Festival Dancing Histor(y)ies da poco conclusosi tra le rovine di Tharros – e che complice la celebrazione dei quindici anni della rassegna musicale – ha scelto di arricchire il programma agostano invitando a NoraJazz uno dei più grandi interpreti del balletto mondiale.

Le “notti” con Sergio Bernal, prodotte in Italia da Daniele Cipriani Entertainment, sono visionari racconti per quadri, vertiginosi assolo, passi a due e a tre, in cui si fondono diversi stili. Raccontano un divo dalle mille sfaccettature, il cui “regno” ha confini che si estendono ben oltre i territori del flamenco andaluso per raggiungere le vette del balletto classico. Caso quasi unico nell’universo della danza (bailaor di flamenco e bailarín classico), di Sergio Bernal si può dire che incarni al contempo i quattro elementi: il fuoco e la terra, che caratterizzano il vigore primordiale della danza iberica, insieme all’aria e l’acqua, ossia l’impalpabilità e la fluidità del balletto classico. Non a caso, negli spettacoli della Sergio Bernal Dance Company si avverte sia il forte richiamo della terra dei bailaores, che sembrano volerla penetrare con il loro zapateo, che il desiderio di spiccare il volo verso il cielo dei bailarínes. Ed è in uno spazio indefinibile, posto tra cielo e terra, ricca di interessanti contaminazioni tra diversi stili di danza, che Sergio Bernal, esile e possente al contempo, trova la sua particolarissima dimensione.

Insieme a Cristina Cazorla e a Carlos Romero, apprezzati protagonisti della danza spagnola, Bernal, nella suggestiva scenografia dei Fori Imperiali di Nora, offrirà uno spettacolo in tutte le declinazioni della danza iberica, dalle più tradizionali alle più moderne, con momenti però anche di balletto classico. Le coreografie portano varie firme: da quella di Bernal stesso, che crea una sua versione dell’iconico Boléro sulle celeberrime note di Maurice Ravel, a quella di Antonio Ruiz Soler (figura così leggendaria da essere conosciuto come “Antonio el Bailarín” o, ancor più semplicemente, “Antonio”), a cui si devono la Farruca del Molinero e Zapateado Sarasate. Sul palco assieme al danzatore anche il chitarrista Daniel Jurado, il percussionista Javier Valdunciel e la cantaora Paz de Manuel, che accompagnano Bernal in un assolo di flamenco puro intitolato Soleà por Bulerias, creato da José Manuel Álvarez.

Stella internazionale e beniamino del pubblico anche in Italia, Bernal porta in scena il calore rovente del sole spagnolo, ma anche il suo fulgore, grazie alla duplice cifra della sua danza che sposa la forza della danza tradizionale spagnola con la luminosità del balletto classico. Sergio Bernal è, come lo descrive Ricardo Cue, un avvincente elogio alla bellezza.

PROGRAMMA

ORGIA

Musica Joaquin Turina

Coreografia Sergio Bernal

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero

FARRUCA DEL MOLINERO

musica Manuel De Falla

coreografia Antonio Ruiz Soler

danza Sergio Bernal

VIVA NAVARRA

musica Albeniz

coreografía Cristina Cazorla

danza Cristina Cazorla

OBERTURA

musica Coetus

coreografia Sergio Bernal

danza Sergio Bernal

RACHEO

musica Raul Dominguez

coreografia Sergio Bernal – José Manuel Benítez

danzano Sergio Bernal, Carlos Romero

SIEMPRE LORCA

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado,

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

EL ULTIMO ENCUENTRO

musica Alberto Iglesias

coreografia Ricardo Cue

danzano Cristina Cazorla, Sergio Bernal

ZAPATEADO SARASATE

musica Pablo Sarasate

coreografia Antonio Ruiz Soler

danza Carlos Romero

SOLEA X BULERIAS

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado,

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

coreografia José Manuel Álvarez

danza Sergio Bernal

EL CISNE

musica Camile Saint-Saens

coreografia Ricardo Cue

danza Sergio Bernal

BOLERO

musica Maurice Ravel

coreografia Sergio Bernal

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Uhb1W_ZfFTI