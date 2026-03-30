Quartu, danneggia gravemente un’auto in via Fermi ma poi scappa forse in ambulanza: l’appello per aiutare Roberta

Quartu Sant’Elena – Un incidente senza colpevole sta mettendo in seria difficoltà Roberta, una donna invalida civile che utilizza l’auto come mezzo indispensabile per sottoporsi alle terapie quotidiane.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato in via Fermi, a Quartu. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, una Fiat 500 bianca, guidata da una giovane donna, avrebbe urtato il veicolo di Roberta per poi allontanarsi. Alcuni presenti riferiscono che la conducente si sarebbe sentita male subito dopo l’accaduto e avrebbe chiamato un’ambulanza, ma al momento non è stato possibile risalire alla sua identità.

Nonostante l’intervento delle autorità, l’assenza di elementi concreti – come il numero di targa – rende difficile procedere con accertamenti.

Nel frattempo, Roberta si trova senza un mezzo fondamentale per la propria salute. L’auto, infatti, è necessaria per raggiungere le terapie e attualmente non ha la possibilità economica di ripararla.

Da qui nasce un appello alla cittadinanza: chiunque abbia assistito all’incidente, abbia informazioni utili o abbia annotato la targa del veicolo coinvolto, è invitato a farsi avanti. Allo stesso modo, si cerca anche qualcuno disposto a offrire un aiuto concreto per la riparazione del mezzo.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare direttamente Roberta al numero: 371 4770823

Un piccolo gesto o una testimonianza potrebbero fare una grande differenza.