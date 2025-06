Guspini – Gara di solidarietà per aiutare la famiglia che nel rogo di oggi ha perso tutto: “Non hanno più niente da vestire”.

L’iniziativa parte da Simonetta Lecca che in un post social scrive: “Poche ore fa la casa di una famiglia è andata a fuoco in un palazzo di Guspini, hanno perso tutto, hanno perso mobili, roba, non hanno più niente da vestire e io sono riuscita a recuperare una casa dove poter vivere per un mese circa. Chiedo aiuto, se qualcuno ha vestiario E lenzuola o qualcosa da offrire, c’è un ragazzo di 15 anni un po’ robusto che non ha più niente, come una ragazza magrolina e la signora, che ha ustioni alle gambe, anche lei ha problemi con la roba da vestire perché hanno più niente. Tutto è stato bruciato.

Io parlo da Gonnosfanadiga fate girare questo, perché hanno bisogno di aiuto grazie. Ringrazio di cuore chi si è preoccupato per questa famiglia, posterò un altro post dove scriverò tutto ciò che serve in questi giorni”