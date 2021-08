Morto in piscina a Ortacesus, raccolta fondi per la famiglia di Giampaolo Sanna: “Aiutiamola”

Aperta una raccolta fondi per i funerali di Giampaolo Sanna, il giovane drammaticamente scomparso ieri, annegato in una piscina di Ortacesus Il ventiseienne è morto, stroncato da una congestione, sotto gli occhi dei genitori e dell’ex cognata e di circa 150 persone. I bagnini e i successi rapidi soccorsi del 118 hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma purtroppo si sono rivelata vani.

Sulla piattaforma Go Foud Me è stata creata una raccolta fondi per aiutare la la famiglia nelle spese dei funerali.

Si legge: “Giampaolo ci ha lasciato troppo presto. É volato via in un attimo come succede agli angeli, perchè lui questo era. Giampaolo lascia un vuoto incolmabile che niente e nessuno potrà mai riempire, ma ci auguriamo di poter aiutare la sua famiglia invitando amici, parenti e conoscenti a contribuire con una donazione. Il ricavato sarà devoluto totalmente alla famiglia di Giampaolo. Vi invitiamo ad usare la sezione commenti per condividere ricordi e parole di conforto per la famiglia di Giampaolo”.

Link alla raccolta fondi https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-giampaolo?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer