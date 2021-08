Cagliari, ancora un incendio nello sterrato di via Cadello: il caso in Consiglio Comunale

Cagliari. L’ennesimo rogo avvenuto intorno all’una del mattino nello sterrato di via Is Mirrionis, angolo via Cadello, ha interrotto il sonno di una buona parte della città. Quella parte di Cagliari che risiede nel quartiere di Is Mirrionis e che da tempo soffre e lamenta la presenza di numerose auto abbandonate, accanto alla Scuola Italo Stagno.

A denunciare questo fatto è il presidente della Commissione sicurezza al Comune di Cagliari, Marcello Polastri il quale, già in passato, ha scritto alle istituzioni chiedendo la bonifica di una buona porzione del Colle Tuvumannu, dove sono presenti terreni incolti e aree altamente degradate.

“Al di là del fatto che le fiamme, difficilmente partano da sole intorno alla una del mattino – afferma Polastri – in questo terreno che già presenta carcasse d’auto incendiate nottetempo, quello di Is Mirrionis non è un quartiere di SERIE ZETA, ma una delle porte della città!

Pertanto è mia ferma intenzione indurre il Comune di Cagliari a chiedere i danni a chi di competenza – sostiene il consigliere comunale di Sardegna Forte Marcello Polastri – perché, continuando a mantenere un terreno come quello di via Cadello angolo via Is Mirrionis, in queste condizioni, contribuisce a offrire un pessimo biglietto da visita del capoluogo isolano oltre che un danno incommensurabile all’immagine della città”.

Sull’argomento, infatti, il consigliere Polastri ha presentato due interrogazioni al Comune di Cagliari sia sul servizio di rimozione delle autovetture in città e sia sul recupero del terreno sterrato adiacente la Scuola Italo Stagno di via Is Mirrionis, dove insistono le carcasse d’auto tra sterpaglie e immondizia scaricata da anonime mani.