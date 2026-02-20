Deceduto il decano dei macellai della provincia di Cagliari, addio a Venturino Perra, nato a Cagliari, aveva 90 anni. Percusore delle cooperativa dei macellai della provincia di Cagliari, fondatore della cooperativa San Michele, Perra apparteneva alla dinastia Perra/Badas, maestri di tanti macellai che iniziarono a Monserrato, città natale, per poi espandersi nell’hinterland. Macellaio con la M maiuscola che ha saputo rinnovare il modo di trasformare i vecchi tagli della carne. Viene ricordato come il macellaio elegante che serviva sempre con camice e cravatta.