Morto a Sorso durante un’immersione, Gesumino Olivieri era un pescatore esperto: “Addio a un uomo speciale”

“Con profonda commozione, la compagnia teatrale La Quinta si unisce al dolore dei familiari per l’improvvisa scomparsa di Gesumino Olivieri. Un uomo speciale, la cui passione per il teatro ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e sul nostro palcoscenico”. Inizia così il post pubblico, su Facebook, del gruppo culturale di Sorso, legato al sessantatreenne deceduto ieri in mare durante una battuta di pesca. Olivieri, sposato e padre di due figlie, era un pescatore esperto, oltre che un lavoratore ausiliario dell’Aou di Sassari. È stata proprio la moglie a dare l’allarme quando non l’ha più visto riemergere nel tratto di mare in cui spuntava solo la sua boa di segnalazione.

“In questo straziante momento, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, con l’augurio che possa trovare conforto nei ricordi felici e nell’affetto di chi ha conosciuto e apprezzato Gesumino. Le nostre preghiere e il nostro pensiero vanno a tutti voi. Con affetto, la compagnia teatrale La Quinta”. Ok all’autopsia per accertare le esatte cause del decesso.