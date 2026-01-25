Soccorsi due cani da caccia in un’area impervia del Monte Arcosu. Nel pomeriggio di ieri, sabato 24 gennaio, una richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa dei Vigili del fuoco per due cani da caccia che si erano allontanati dal proprio padrone, dopo alcuni giorni di ricerche il proprietario è riuscito a localizzare gli animali allertando la sala operativa che ha inviato sul posto il nucleo Sommozzatori congiuntamente alla squadra del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari. I Vigili del fuoco si sono addentrati nell’area impervia del Monte Arcosu, dopo aver individuato il punto indicato sulle coordinate gps, con l’utilizzo di un gommone da rafting e tecniche SFA (soccorso fluviale alluvionale) hanno raggiunto i due cani, portati in un’area sicura e affidati al proprietario in ottime condizioni di salute. Le operazioni di soccorso rese difficoltose a causa dell’area particolarmente impervia e dalle condizioni meteo avverse hanno impegnato le squadre Vigili del fuoco per alcune ore.