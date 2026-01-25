Tragedia martedì sera alla stazione di Empoli. Una volontaria della Misericordia di Certaldo, Marika Gelsi, è stata investita da un Frecciargento lungo il binario 1. La corsa disperata in ospedale non è servita a salvare la vita alla 22enne, morta nelle scorse ore all’ospedale Careggi di Firenze.

Toccante il messaggio lasciato sui social dalla Misericordia: “La Misericordia di Certaldo si unisce al dolore della famiglia per la prematura e tragica scomparsa di Gaia, che con il suo impegno ha sempre testimoniato amore e dedizione verso il prossimo, lasciando un segno profondo in tutti”.

Intanto, le indagini delle Polfer effettuate in queste ore e le immagini di videosorveglianza confermerebbero che ciò che è accaduto a Gaia si tratterebbe di un tragico incidente. Particolare attenzione si sta dando ai sistemi di sicurezza presenti in stazione e la dinamica della tragedia.