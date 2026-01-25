Prosegue sino alle ore 23.59 di lunedì 26 gennaio 2026 l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico
Prosegue sino alle 23.59 di domani, lunedì 26 gennaio 2026, l’allerta di codice giallo (criticità ordinaria) anche sul Campidano e sul territorio di Cagliari, secondo quanto comunicato dal nuovo avviso della Protezione civile regionale: in particolare sino alle 21 per rischo idrogeologico e sino alle 23.59 per rischio idraulico.
Prorogate anche le misure particolari per il territorio di Pirri, con l’avviso odierno della Protezione civile del Comune di Cagliari che rende noto il seguente elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare durante il periodo indicato:
- Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;
- Italia;
- Dolianova;
- Sinnai;
- Settimo;
- Mara;
- Donori;
- Santorre Di Santarosa;
- Confalonieri;
- Ampere.
Le automobili potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da eventuali allagamenti.