Monserrato, un 42enne accoltellato arriva al pronto soccorso: “Mi hanno aggredito in un locale di Selargius”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un uomo di quarantadue anni, ferito con una coltellata, si è presentato al pronto soccorso del Policlinico. Subito soccorso e portato dai medici, le sue condizioni sono state giudicate gravi anche perchè stava perdendo molto sangue. “Mi hanno ferito in un locale di Selargius”, è quanto ha detto ai dottori che, a loro volta, l’hanno riferito ai carabinieri. In azione c’è la compagnia di Quartu: al momento non trapela molto anche perchè i militari devono ancora ascoltare il racconto dell’uomo che, almeno per le prossime ore, avrà come priorità quella di farsi curare e sperare in un miglioramento delle sue condizioni.