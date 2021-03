Monserrato, sorpresi a bere la birra in un circolo: multa da 400 euro

Monserrato – Chiuso un circolo privato: all’interno 4 avventori intenti a consumare birra ai tavoli.

L’operazione condotta dal comandante Massimiliano Zurru è avvenuta questa sera: al presidente del circolo privato, situato in via Giulio Cesare, che ha violato le regole del dpcm 2 marzo 2021, è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro e ad ogni avventore altri 400 euro. Per il circolo è stata disposta la chiusura provvisoria di 5 giorni e verrà inoltrato il rapporto alla prefettura per la misura ulteriore della chiusura di 30 giorni.

Gli avventori erano all’interno del locale con le serrande abbassate dal gestore per evitare di essere visti.