Monserrato sempre più Città del Vino, Locci: “Una fantastica realtà”

Si è conclusa con una grande festa e la partecipazione di una gran folla di persone, una delle feste più rappresentative della cultura e della tradizione popolare e vitivinicola Monserratina, ossia la sagra della vendemmia. “Non solo la cultura ma l’intera economia cittadina aveva sempre trovato giovamento dalla buona riuscita della stagione Vendemmiale, sempre con la speranza di una ” Vendemmia abbondante e di qualità “.

A tal proposito la nostra amministrazione ha istituito con una delibera di Consiglio Comunale, che purtroppo mancava ormai da 25 anni, La Città di Monserrato: Città del Vino”. Carri e abiti tradizionali ma soprattutto tanti grappoli d’uva hanno sfilato domenica per le vie del centro abitato: una ricorrenza che non conosce fine e che viene celebrata con tanto entusiasmo, ricordando i mezzi usati in passato che hanno assicurato ai tempi moderni di raggiungere i traguardi oggi conseguiti. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, l’appuntamento annuale è stato rispettato: gli antichi valori sono una strada da intraprendere e valorizzare costantemente e, l’attenzione del pubblico e dei partecipanti, ha dimostrato, per l’ennesima volta, la volontà di non dimenticare ciò che gli anziani di oggi hanno fatto per tutta la comunità.