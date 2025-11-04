Singolare situazione quella che si è creata a Monserrato, in via Dorgali e nelle strade vicine. Un ragazzo, quasi certamente minorenne, sta letteralmente seminando il panico tra i residenti. Prende di mira in particolare le donne che percorrono la strada a piedi. Sfreccia col monopattino, in contromano, e quasi travolge i pedoni. Cambia direzione all’ultimo secondo, quando ormai lo spavento è reale.

Non solo: urla, insulta e minaccia i passanti. Un atteggiamento aggressivo, oltre che provocatorio, tanto che alcune residenti ne hanno talmente timore da dover chiedere a qualcuno (marito, amica, figlio) di accompagnarle quando escono in strada e di venirle a riprendere. Una situazione al limite dell’inverosimile tanto che già alcuni ipotizzano una denuncia.

“Dove sono i genitori di questo ragazzo? E’ mai possibile che non sappiano?”

Intanto si aspetta la volta che la sterzata all’ultimo istante non avvenga o che qualcosa vada storto. E allora non saranno più solo ragazzate.