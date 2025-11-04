La sicurezza dei giovanissimi nel fine settimana e l’esalation di violenze alla Marina ma anche in altri quartieri del centro di Cagliari ha aperto la seduta del consiglio comunale di Cagliari. Sicurezza e malamovida al centro del dibattito di via Bacaredda: tutti d’accordo, anche se è stata esclusa la zona rossa e di esercito neanche se ne parla, che una stretta in tema di controlli sia assolutamente necessaria prima che la situazione sfugga di mano.

Il consigliere comunale di Alleanza Sardegna, Roberto Mura, ha presentato un’interrogazione in cui ricorda come l’area sia da tempo segnalata da residenti ed esercenti come punto critico per l’ordine pubblico e chiede al sindaco Zedda (che non era presente in aula) e alla giunta di chiarire se fossero già a conoscenza dei fatti e quali misure intendano adottare per ripristinare sicurezza e vivibilità.

Il consigliere interroga inoltre l’amministrazione sull’eventuale predisposizione di interventi strutturali – urbanistici, sociali o di videosorveglianza – per prevenire nuovi episodi di violenza e propone un confronto con residenti, commercianti e associazioni locali per costruire una risposta condivisa al problema.

Durante la discussione, diversi consiglieri hanno espresso preoccupazione per la recrudescenza degli episodi di malamovida nel centro storico, chiedendo un rafforzamento dei controlli.