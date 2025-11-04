Si è spento a 94 anni il vignettista satirico per eccellenza Giorgio Forattini.
Denominato non a caso “Re della satira”, Forattini nella sua lunghissima carriera ha pubblicato sui prestigioso quotidiani italiani come QN, Repubblica, La Stampa ma anche Panorama e L’Espresso, diventando il primo vignettista di satira politica ad essere pubblicato in prima pagina.
Oltre 10mila vignette raccolta in 55 libri raccontano una carriera unica di una mente intelligente e libera, sempre pronta a raccontare il Mondo a proprio modo e senza regole prestabilite.
Memorabili le raffigurazioni di politici come Craxi, Berlinguer, D’Alema, che spesso sono riuscite a provocare reazioni forti da parte degli interessanti e dell’opinione pubblica, spingendo alla riflessione.
Numerosi i premi collezionato da Forattini, come il Premio Hemingway o Premio Pannunzio.
Foto del nostro partner QN