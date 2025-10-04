Monserrato, multato il pastore che porta a spasso le pecore in città dopo il VIDEO su Casteddu Online.La Polizia Locale ha multato il pastore che incurante di ogni regola continua a portare in giro le pecore tra Monserrato e Pirri, anche in pieno giorno. Erano stati i residenti a protestare sul nostro giornale nei giorni scorsi. In particolare l’ultimo blitz era stato registrato tra le vie strette di Barracca Manna. Poi altri blitz a Monserrato, ma solitamente le stesse pecore vengono viste spesso anche nella zona di via Risorgimento, sempre a Pirri. Basterà l’ultima sanzione a impedire il rischio incidenti e la sporcizia durante il passaggio delle “pecore cittadine”?