Monserrato – L’occhio elettronico al parco Magico contro vandali e teppisti: imminente il rafforzamento da parte dell’amministrazione comunale di Tomaso Locci del sistema di videosorveglianza.

Giochi ripristinati e collaudati per i bimbi che vorranno trascorrere qualche ora all’aria aperta presso il parco monserratino: è stato nuovamente riaperto l’albero magico, singolare attrattiva che caratterizza l’area verde della città e ultimata la ristrutturazione degli altri giochi. Completato anche il trattamento per il manto erboso e aggiustato l’oblò che i vandali hanno distrutto per ben tre volte in meno di un anno.

Necessari ulteriori provvedimenti da parte dell’assessorato all’ambiente guidato da Maristella Lecca per preservare il parco dalle incursioni dei vandali: “Adesso stiamo predisponendo per aumentare il sistema di video sorveglianza”.

Quello di via dell’Argine è un vero e proprio gioiello per i piccoli monserratini: un parco ricco di attrazioni e un prato verde dove correre e giocare. Purtroppo, soprattutto durante le ore notturne, nonostante sia chiuso, alcuni teppisti più volte hanno scavalcato la recinzione e vandalizzato soprattutto lo scivolo riservato ai bimbi, introducendosi all’interno della struttura e usandolo come ”rifugio”.