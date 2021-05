Danilo Argiolas: “Ancora zona arancione? Qui i ristoratori non hanno i soldi per il latte dei bambini”

Danilo Argiolas, Fipe Confcommercio, a Radio Casteddu: “Ancora zona arancione? Non proviamo delusione ma tanta rabbia perché non ci siamo assolutamente illusi che potessimo diventare gialli. I contagi sono diminuiti ma gli altri parametri ci danno fortemente in torto e provocano una rabbia enorme perché è frutto di una gestione sbagliata”.

Io vedo che non tutti gli over 80 sono stati vaccinati, siamo i terzultimi in Italia con i numeri di vaccini. Noi ristoratori siamo in forte difficoltà economica, c’è un problema sociale che peggiora giorno dopo giorno e non riusciamo a gestire i vaccini: anche la procura inizia a interessarsene, qualcuno dovrà pagare.

Fino al 17 maggio si lavorerà solo con l’asporto e con il domicilio e poi solo con i tavoli all’aperto e sino alle 22, quindi le prospettive sono veramente terribili. Andiamo incontro a una settimana molto drammatica e chi ci amministra spero che dia un’accelerata per i vaccini, per far rientrare i parametri e ottenere una zona di sicurezza che ci porti ad affrontare una stagione di lavoro. Speriamo che si faccia in fretta, abbiamo perso già troppo tempo: qui tra un po’ mancherà il latte per i bambini”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/902563547250951/

