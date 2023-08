Monserrato, fuoco in pieno centro: incendio scoppiato in uno sterrato aggredisce un’abitazione

Paura a Monserrato, dove un incendio sterpaglie si è propagato tra il centro abitato. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’intervento dei nel tardo pomeriggio di oggi, per un incendio sterpaglie in un’area sterrata di via Giulio Cesare dove le fiamme alimentate dal vento avevano raggiunto un’abitazione.

I Vigili del fuoco con due automezzi hanno spento le fiamme e mezzo in sicurezza l’area, effettuando la bonifica dei focolai residui ed evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture vicine.