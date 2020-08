Monopattini in aumento, la sindaca di Assemini: “Molti non conoscono le regole da seguire”

Anche ad Assemini iniziano a circolare sempre più monopattini elettrici, la sindaca Sabrina Licheri: “in accordo con il Comando di Polizia Locale si è ritenuto fornire importanti informazioni giacché ci si sta rendendo conto che non tutti i conduttori di monopattino conoscono le regole da seguire per un utilizzo in sicurezza”.

Equiparati ai velocipedi, “si è avuto modo di osservare che in tanti-troppi non hanno assolutamente ben compreso la reale portata dell’utilizzo di questi nuovi dispositivi che nelle intenzioni del Legislatore avevano ed hanno il compito di combattere l’inquinamento specie nelle città e favorire gli spostamenti con il meno consumo possibile”. Sono poche e semplici le regole da seguire a bordo dei monopattini elettrici, per la propria sicurezza e quella degli altri, in caso contrario la polizia municipale è pronta a sanzionare i trasgressori. Tra le norme da osservare, è necessario avere compiuto 14 anni, i minori di 18 anni devono indossare il casco protettivo, non possono avere seggiolini, in ore serali e notturne devono utilizzare luci anteriori e posteriori ed entrambe le mani devono essere libere e impugnare il manubrio.