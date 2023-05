Monastir, vola dal cavalcavia accanto alla 131: sessantenne in codice rosso al Brotzu

Brutto incidente a Monastir, un’auto è volata giù dal cavalcavia di viale Europa accanto alla Ss 131, di fronte al market Eurospin. Al volante un sessantenne che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco: ferito, e in uno stato di semicoscienza, è stato subito affidato al personale sanitario del 118, arrivato con l’elisoccorso. E proprio via cielo, infatti, il malcapitato è stato portato all’ospedale Brotzu in codice rosso. In azione, per i classici rilievi, anche la Polstrada.

L’uomo ha rimediato un trauma cranico e varie fratture all’altezza del bacino.