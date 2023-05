Sestu, incidente nel parcheggio della Corte del Sole: urta e distrugge l’auto del sindaco di Laconi poi fugge

Si è dileguato senza lasciare un recapito telefonico, come generalmente avviene in questi casi, anche solo con un semplice biglietto sul parabrezza della vettura. “Mi ha distrutto l’auto”, scrive il primo cittadino, “forse è un furgone rosso. Cerco testimoni o persone in grado di fornirmi notizie per individuare questo incivile”