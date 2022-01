Monastir, scontro frontale sulla Ss131: una sessantenne e un 70enne in codice rosso al Brotzu

Ennesimo scontro frontale sulla Ss 131, al chilometro ventidue, all’altezza di Monastir. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Gravi entrambi i guidatori, un uomo di 70 anni e una donna di sessanta: sono stati trasportati con le ambulanze del 118, in codice rosso, al Brotzu. Sul posto stanno operando la polizia, i carabinieri e anche l’Anas. Lunghissime file di automobili, tempi biblici per raggiungere Cagliari: solo dopo un’ora dallo schianto è stata trovata una prima “via di fuga” per far defluire gli automobilisti e liberare la Statale.