Monastir, salgono a 5 i casi di Coronavirus: “Contagiato già in isolamento”

Quinto caso di Coronavirus a Monastir, a distanza di una settimana dall’ultimo contagio ufficialmente riconosciuto. A darne notizia è la sindaca Luisa Murru: “L’amministrazione comunale, sulla base dell’aggiornamento pervenuto in data odierna da parte dell’Ata Sardegna, comunica la presenza nel proprio territorio di un nuovo caso di contagio da Covid-19. Il concittadino era già in stato preso in carico, insieme ai suoi contatti, dalle autorità sanitarie ed era già in isolamento”.

“Si invitano i cittadini a continuare a rispettare scrupolosamente le prescrizioni delle autorità nazionali e regionali. L’amministrazione comunale continuerà con la polizia Locale, i carabinieri, il Corpo Forestale e l’Orsa Monastir i controlli per il rispetto delle prescrizioni”.