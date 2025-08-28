La data non è ancora stata fissata, la salma attualmente è sotto sequestro da parte delle autorità che indagano per risalire alle cause del decesso. Il suo corpo, infatti, era riverso a terra, in mezzo alla vegetazione e senza abiti.

“A nome della famiglia di Andrea e delle persone a lui care – si legge – ci terremmo a fare una commemorazione degna della situazione che a portato Andrea a ritrovarsi solo e bisognoso di un aiuto che non é arrivato in tempo. La raccolta fondi riuscirà a far sì che riceva un funerale e una degna sepoltura” https://gofund.me/a08c0ac9

In tanti in paese conoscevano la sua situazione, una vita di difficoltà e di lutti: solo un anno fa aveva perso il fratello, rifiutava chi gli proponeva un aiuto e, anche qualche giorno prima del suo decesso, era stato notato vagare senza meta, forse in stato confusionale. Viveva in una casa che non era proprio tale, la solitudine era la sua compagna di viaggio in questa vita che ora per lui è terminata.