Un anno fa Casteddu Online raccontava l’angoscia per il ritrovamento del corpo di una donna nascosta in un congelatore a Sarroch. Una storia che sconvolse l’Isola e che vede al centro Sandro Mallus, 54 anni, accusato di aver tenuto nascosta per anni la madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, per continuare a incassarne la pensione. Il corpo era stato rinvenuto al piano terra dell’abitazione di via Piemonte, dove madre e figlio vivevano insieme. Un isolamento quasi totale: un altro figlio vive all’estero, mentre la donna era separata da tempo. Per almeno due anni, forse di più, nessuno aveva chiesto notizie di lei o si era accorto della sua assenza. “Secondo i primi accertamenti, Rosanna Pilloni sarebbe morta per cause naturali. Saranno però gli esami autoptici, disposti al Brotzu dal medico legale Roberto Demontis, a chiarire le circostanze del decesso. Intanto, in paese, il racconto è quello di un uomo con un passato difficile, privo di un lavoro stabile e con l’unica entrata rappresentata dall’assegno pensionistico della madre”. Una vicenda che, ancora oggi, resta impressa come una delle più drammatiche e inquietanti cronache della Sardegna recente.