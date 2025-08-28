Paura a Sestu: una donna di cinquant’anni è stata investita sulle strisce pedonali in via Cagliari, all’incrocio con via Monserrato. “Nelle tristemente note strisce pedonali all’incrocio con via Monserrato una signora di circa cinquant’anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava”. Secondo le prime ricostruzioni, una ruota del mezzo le sarebbe passata sopra un piede e la caviglia. La donna non dovrebbe aver riportato altri traumi, ma saranno gli accertamenti ospedalieri a chiarire meglio le sue condizioni. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche la polizia municipale per i rilievi di rito.