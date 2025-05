Il fatto è accaduto ieri ed è la protagonista della disavventura a raccontare quanto successo sia per mettere in guardia le altre donne e passanti che per ringraziare pubblicamente la ragazza che ha notato gli uomini, “forse tre”, molto vicini alla donna. Era a passeggio con i suoi cani vicino a via Ferrara quando la sua attenzione è stata catturata da una donna che a voce alta l’ha avvertita del rischio.

“Mi sono accorta di avere tre (credo) ragazzi alle spalle, non mi sono girata, per evitare qualsiasi tipo di contatto, sono rimasti dietro di me per un bel pezzo, dicevano qualcosa, l’unica parola che ho capito è “ciao”. Quindi ho allungato il passo. Sono riuscita a seminarli.

La prossima volta, ma spero che non ricapiti, andrò a fare una denuncia, che ci sia realmente un pericolo oppure no”.

La ragazza che ha provveduto a mettere in guardia la concittadina è stata insultata: “Ho già segnalato ai carabinieri. Ho avuto tanta paura”.

Un clima decisamente teso quello che si respira in paese, tante le segnalazioni che raccontano di donne e ragazze, anche di giovane età, che in strada subiscono pesanti attenzioni da parte di uomini.