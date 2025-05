Confermate nell’elenco degli arenili, Marina di Capitana in quello degli approdi turistici, Quartu festeggia.

L’eccellenza delle acqua viene certificata prendendo in considerazione le analisi delle varie ARPA negli ultimi 4 anni, tenendo conto di ben 32 criteri che peraltro cambiano ciclicamente. Un incentivo per le Amministrazioni locali partecipanti, che si vedono così costrette a impegnarsi su più fronti per migliorare costantemente, con nuovi obiettivi nell’ambito della gestione del territorio al fine di una accorta politica di salvaguardia del proprio territorio, e conseguentemente dell’ambiente.

Una politica che ben si sposa con l’azione amministrativa portata avanti in questi anni dalla Giunta Milia, intrecciando l’accessibilità agli arenili, la sicurezza dei bagnanti, la valorizzazione delle aree naturalistiche, l’educazione ambientale, la certificazione delle strutture turistiche e le iniziative promosse per una migliore vivibilità, in particolare nel periodo estivo.

“Siamo bene felici che anche quest’anno nelle nostre spiagge sventoleranno le bandiere blu – commenta l’Assessora alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra, presente alla cerimonia di consegna –. È il riconoscimento di un assiduo e costante lavoro, che ha nella valorizzazione del patrimonio ambientale e nella crescita di una cultura volta al rispetto del nostro territorio i punti cardine. E questa massima considerazione che noi riponiamo quotidianamente si riflette in una migliore qualità della vita della cittadinanza e nel sempre maggior interesse di chi a Quartu non vive ma la sceglie per trascorrere le proprie vacanze o più semplicemente il proprio tempo libero. La Bandiera Blu ci conferma la validità della scelta fatta per la destinazione naturalistico-ambientale del Poetto, dandoci anche motivazioni per portare avanti i progetti in itinere sul turismo” conclude l’esponente dell’Esecutivo di via Porcu.

E per l’ennesima volta conquista il prestigioso riconoscimento anche il porto turistico Marina di Capitana, che sorge al centro del litorale quartese e della costa Sud-Est sarda, in una zona particolarmente vivace per le sue attività marine, come la vela, il windsurf e lo snorkeling, grazie anche alle condizioni favorevoli di mare e vento. Il porto, con i suoi 480 posti barca, occupa una superficie totale di circa 85.000 mq, con il cantiere nautico, gli uffici della Marina, bar, ristorante, parcheggi e attività complementari al porto.