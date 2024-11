Monastir: denunciati per furto di carte di credito 2 ospiti del centro di accoglienza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I Carabinieri della Stazione di Monastir hanno denunciato a piede libero due cittadini tunisini, di 22 e 32 anni, per furto, ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, a seguito di una rapida indagine che ha permesso di identificarli come autori di un tentato utilizzo fraudolento di una tessera bancomat. Gli indagati, attualmente ospitati presso il Centro di Accoglienza Straordinario per cittadini extracomunitari di Monastir, sono stati fermati all’interno di una tabaccheria nel centro del paese, dove, secondo le prove raccolte, stavano cercando di effettuare acquisti utilizzando la carta sottratta.

L’episodio ha avuto origine poche ore prima, quando un residente di Villa Verde (OR) ha lasciato incustodito un borsone con effetti personali all’interno della sua auto parcheggiata nel centro di Monastir. Il borsone è stato sottratto e, poco dopo, il proprietario ha iniziato a ricevere avvisi di utilizzo della sua carta sul cellulare, capendo subito che era in corso un tentativo di frode. La tempestiva segnalazione dell’uomo ha consentito ai carabinieri di intervenire rapidamente, rintracciando i due sospetti proprio mentre cercavano di utilizzare la carta rubata.