A Monserrato area picnic, spazio giochi, un orto didattico e un gazebo: inaugurato il cortile della scuola di via San Gavino

Monserrato – Area picnic, spazio giochi, un orto didattico e un gazebo: inaugurato ieri il cortile della scuola di via San Gavino, uno spazio ideato dai ragazzi con disegni, progetti e proposte esaminate e realizzate dall’amministrazione comunale. “Le scuole sono sempre al centro delle nostre attenzioni, lo spazio è stato completamente riqualificato e riorganizzato dopo che, assieme al sindaco Tomaso Locci, abbiamo valutato le idee dei ragazzi” spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Uno spazio che sembra un parco dotato di più confort dove i ragazzi potranno trascorrere ore all’aria aperta: non solo didattica bensì anche inclusione, socializzazione, una scuola da vivere a 360°. Ieri mattina l’inaugurazione innanzi ai ragazzi in festa, coinvolti attivamente nella realizzazione della riqualificazione dell’area green. 120 mila i fondi investiti, compresi quelli per il progetto, presente all’evento anche la ditta che ha realizzato i lavori. Altre opere per altrettanti istituti sono giunte al traguardo, a breve la presentazione dei lavori realizzati “e presto riprenderemo anche con la sistemazione delle strade, altri interventi, come quelli delle scuole, che rappresentano una tra le nostre priorità principali”.