Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio minore, emessa nei confronti di un 38enne, operaio di Monastir già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è il risultato di un’attività investigativa avviata all’inizio del mese di settembre dopo la denuncia presentata dalla moglie, che aveva riferito di essere stata più volte minacciata dal coniuge dopo aver manifestato la volontà di separarsi. Le condotte, che sarebbero state ripetute anche in presenza del figlio minore, avevano generato nella donna un perdurante stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri, che hanno tempestivamente attivato la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”, hanno consentito di raccogliere sufficienti indizi a carico dell’uomo e, sulla base di questi, è stata disposta la misura cautelare eseguita oggi.