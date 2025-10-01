I carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 41enne, disoccupato, residente a Quartucciu e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari.

Il provvedimento, disposto il 30 settembre scorso, ha revocato la misura della detenzione domiciliare cui l’uomo era sottoposto, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. La decisione è scaturita dalle ripetute segnalazioni inoltrate dai carabinieri, che nel recente passato avevano documentato plurime inosservanze delle prescrizioni. Nonostante le contestazioni, l’uomo aveva perseverato nei comportamenti contrari alle disposizioni imposte, dimostrando un atteggiamento non compatibile con la misura. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.