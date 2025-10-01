Oggi è venuto a mancare Riccardo Pusceddu, padre dei titolari e fondatore della Autotrasporti di Pusceddu e Tecno Edil, Conosciuto da tutti come Sorrisi e canzoni.

Un uomo che, con impegno, visione e dedizione, ha gettato le basi di ciò che oggi è Tecno Edil, lasciando un’eredità fatta di lavoro, valori e passione.

I figli: Valentina, Salvatore, Antonello e Consuelo, insieme alle rispettive famiglie, lo staff lavorativo, ricordano con gratitudine la figura di Riccardo e tutto ciò che ha rappresentato per la nostra realtà.