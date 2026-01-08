Cagliari, studenti in agitazione all’istituto “De Sanctis”, termosifoni a singhiozzo e basse temperature nelle aule hanno fatto scattare la protesta: “Abbiamo freddo” spiegano gli studenti.

Un avvio delle lezioni all’insegna del malumore tra i ragazzi della scuola superiore di via Cornalias che, questa mattina, hanno constatato che l’impianto di riscaldamento non funzionava regolarmente. “C’era freddo – spiegano alcuni studenti – ci siamo riuniti negli anditi per protesta”.

Le basse temperature di questi giorni hanno influito su quelle registrate all’interno delle aule di scuola, percepite maggiormente da chi deve stare seduto per seguire le lezioni. “Speriamo che i termosifoni domani funzionino regolarmente, altrimenti protesteremo nuovamente”.