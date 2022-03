Molentargius, due milioni per il restyling del parcheggio di Quartu e nuove aree verdi a Cagliari

Due milioni, seicentomila per Quartu e 1 milione e 400mila euro per Cagliari. Tre schede, dettagliate, sono state spedite nelle ultime ore dai vertici dell’Ente parco di Molentargius al ministero per i Beni Culturali a Roma. Obbiettivo? Ottenere i fondi, utili per un restyling e una trasformazione di tre aree molto importanti dell’oasi. Ad annunciarlo a Casteddu Online è il presidente Stefano Secci: “I seicentomila euro per Quartu servono per riqualificare la zona del parcheggio, sul lato sinistro di via Don Giordi. Lì c’è un passaggio, tutto sterrato, e accanto un’area di sosta. I fondi servirebbero per sistemarla e renderla ancora più fruibile.

Passando sul versante di Cagliari, ci sono due aree degradate: “Una si trova in corrispondenza dell’edificio dei sali potassici”, l’altro a poca distanza, vicino ad un altro edificio: “Anche lì vogliamo far partire una riqualificazione. Sono zone che erano piene di rifiuti, vogliamo farle diventare aree verdi”.