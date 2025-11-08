Il BìFoto Fest – Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna prosegue il suo viaggio nella fotografia contemporanea ospitando Søren Solkær, uno dei più apprezzati fotografi internazionali. Autore di ritratti iconici di artisti come Björk, Paul McCartney, Amy Winehouse, Patti Smith, Pharrell Williams, Samuel L. Jackson e David Lynch, Solkær approda a Mogoro con il progetto Black Sun, un’intensa esplorazione visiva che unisce arte, natura e mito attraverso le stupefacenti coreografie degli storni in volo.

L’appuntamento di domani prevede due momenti aperti al pubblico: una visita guidata della mostra fotografica all’aperto e un talk con l’autore presso la sala convegni della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna. La partecipazione a entrambi gli eventi è gratuita.

Durante il talk, Søren Solkær ripercorrerà le tappe principali dei suoi oltre trent’anni di carriera, condividendo immagini, aneddoti e riflessioni sul suo linguaggio visivo. Un’occasione unica per scoprire la poetica di un autore capace di coniugare intimità e tensione, visione cinematografica e ricerca artistica.

IL PROGRAMMA

Visita guidata della mostra Black Sun con Søren Solkær

Ore 15:30 – Ritrovo presso la sede Avis, Piazza Giovanni XXIII, Mogoro

Visita guidata lungo le vie del paese in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

Le cuffie per la traduzione saranno fornite da BìFoto APS fino a esaurimento scorte.

Talk: “Incontro con Søren Solkær – Un viaggio tra i suoi lavori”

Ore 17:30 – Sala convegni della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, Piazza Martiri della Libertà, Mogoro

Il fotografo presenterà il proprio percorso artistico, dai celebri ritratti alle opere più recenti, come Black Sun. Traduzione simultanea in lingua italiana.

L’AUTORE

Søren Solkær (Danimarca, 1969) ha studiato Letteratura Nordica e successivamente Fotografia e Cinema presso la FAMU di Praga. Nel corso degli ultimi trent’anni ha viaggiato in tutto il mondo per realizzare progetti artistici e commissioni per riviste, etichette discografiche e agenzie creative. Le sue opere sono esposte in musei e gallerie internazionali e raccolte in cinque volumi di fotografia d’autore.

IL BìFOTO

L’evento è organizzato da BIFOTO A.P.S., con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Mogoro con la direzione artistica di Stefano Pia e Vittorio Cannas, che dal 2011 rinnovano la loro sfida di portare la grande fotografia in Sardegna e al tempo stesso valorizzare i giovani talenti emergenti.

Le mostre del BìFoto Fest sono esposte lungo le vie del paese, trasformando il centro storico di Mogoro in un museo a cielo aperto con oltre 400 opere visitabili gratuitamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.