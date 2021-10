Mirko e Francesca, gli sposi selargini più forti del Covid: “Siamo pronti a vivere il nostro momento magico”

Hanno dovuto attendere per colpa del Covid, ma sono stati giorni e settimane guadagnati per Mirko Musiu e Francesca Orfanotti. Prossimo ai 41 anni lui, trentasei lei, ecco la coppia del matrimonio selargino del riscatto dopo l’anno nero del virus. Avrebbero dovuto dirsi “sì” a settembre, la terza domenica, lo faranno tra cinque giorni e avranno gli occhi di tutti gli abitanti di Selargius puntati addosso. Un’emozione non da poco, anche se loro cercano di smussarla: “Abbiamo preso più consapevolezza della scelta fatta, abbiamo avuto più tempo per ragionarci”, spiega Mirko. Lui e Francesca sono fidanzati da quindici anni, galeotta una passeggiata col cane. Non avrebbero mai pensato di poter diventare i protagonisti, grazie al loro amore, del riscatto di un’intera città che, con appena due positivi all’ospedale e zero contagiati in casa, sta assaporando sempre più il ritorno alla normalità. Mirko grande parlatore, Francesca felice ma timida: “Non so cosa ci aspetti. Sarà un momento magico, anche se c’è l’ansia che aumenta, ma siamo pronti a qualsiasi cosa”. Domenica ci saranno le prescrizioni anti Covid da dover rispettare: “Seguiremo tutto ciò che stanno organizzando i professionisti della sicurezza, noi abbiamo ovviamente il green pass. A mezzogiorno di domenica capirò quale sarà l’effetto di avere tantissimi occhi addosso”, prosegue il quarantenne. E la notte prima del “sì” in catene non sarà come tutte le altre: “L’emozione è già tanta, vedremo come la vivremo”, interviene Francesca.

“Serve comunque prudenza”, spiega la coppia, che sa di avere sulle spalle anche la responsabilità di far passare un messaggio di speranza e di ripartenza a tutti: “La pandemia non è finita, speriamo diminuisca sempre di più ma serve ancora prudenza con la P maiuscola”. Il momento più emozionante o particolare che si attendono, oltre al matrimonio, di vivere domenica? “Il volo delle colombe”. Il primo viaggio da sposati? “Non sappiamo ancora dove, faremo girare il mappamondo e sceglieremo una meta a caso”. Proprio l’opposto del loro amore, tutt’altro che casuale, ma iniziato e coltivato nel tempo. Domenica, la coronazione della loro favola.