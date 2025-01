Momenti di panico che si sono trasformati in un bellissimo lieto fine. Stamattina un ragazzo è stato salvato alla stazione metro di Piramide a Roma mentre rischiava di essere invertito dal treno in arrivo. Fortunatamente, altri passeggeri che attendevano il convoglio hanno avvertito il giovane e il macchinista ha frenato per tempo senza alcuna conseguenza per il ragazzo. Non è chiaro perché il giovane si trovasse suo binari, se fosse sceso volontariamente o semplicemente scivolato. Soccorso dal personale del 118, non ha riportato lesioni gravi, era in stato confusionale ma le condizioni di salute sono buone.