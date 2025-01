Tragedia nella notte a Cancello Arnone, in provincia di Caserta. Un ragazzo di soli 27 anni, Felice Cannavale, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata mentre attraversava la strada dopo aver parcheggiato. Sul posto i soccorsi del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per giovane originario di Marcianise. I fatti sono avvenuti lungo la strada statale Santa Maria a Cubito e si spera che le telecamere di video sorveglianza possano aiutare le forze dell’ordine a ricostruire i fatti e rintracciare il pirata della strada.