Terribile incidente questa mattina sul crinale est della Punta Valgrande, sulle Alpi Lepontine fra Verbano-Cusio-Ossola e la Svizzera. Tre sciaplinisti, Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi sono morti travolti da una valanga. I tre amici si trovavano insieme ad altri due alpinisti, che si sono salvati per pochissimo. Per loro, invece, non è stato possibile fare nulla, troppo gravi i traumi riportati. sul posto sono subito intervenuti il Soccorso Alpino, i finanzieri del Sagf, l’azienda Zero Piemonte e Gdf, atterrati in elicotteri. La grande unione di forze e il lavoro in sincronia di tante persone non ha potuto aiutare i 3 amici. Una delle vittime, il noto velista Matteo Auguadro, aveva vinto il titolo mondiale nella categoria Maxi Yacht Rolex Cup nelle acque di Porto Cervo. Il campione se ne va a soli 48 anni, lasciando l’adoratissima moglie e due bambine.