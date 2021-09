“Mio fratello Claudio scomparso nelle montagne di Banuei, per me è ancora vivo: continuate a cercarlo”

“Claudio è ancora vivo, me lo sento”. È diretto e sicuro Daniele Aresu, cagliaritano residente a Como. Suo fratello Claudio, 46 anni, è sparito nel nulla da più di due settimane dalla zona del Supramonte di Baunei. Le ricerche si sono interrotte, almeno così è stato comunicato ufficialmente alla stampa. E ora la famiglia ha aperto una raccolta fondi dal titolo sin troppo chiaro: “Aiutateci, non fermiamo le ricerche”. I parenti dello scomparso chiedono almeno venticinquemila euro e spiegano: “Nonostante tutte le ricerche purtroppo non riusciamo più a trovarlo. Da giorni, dei soccorritori ormai esausti, servendosi di cani da superficie, elicotteri, droni e mirate tecnologie, sono alla ricerca anche solo di qualche piccolo indizio. Io, la famiglia e tutti i suoi amici più cari siamo davvero stremati e disperati, non possiamo accettare che vengano sospese le ricerche fintanto che non verrà trovato. Vi preghiamo di aiutarci a sostenere le spese affinché le ricerche possano proseguire senza sosta. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Claudio lo sa, ha trascorso la sua intera esistenza spendendosi disinteressatamente ed interamente aiutando gli altri, in un mondo giusto ora dovrebbero essere gli altri a far qualcosa per lui. Grazie a chiunque voglia partecipare contribuendo anche con un solo euro”.

Il fratello Daniele, contattato da Casteddu Online, racconta: “Claudio ha una pizzeria qui a Como, l’ha data in gestione prima di partire e arrivare nella sua Cagliari, viveva nel rione di San Bartolomeo. Era un grande camminatore, l’anno scorso era stato a Cala Gonone. Per me è ancora vivo, magari ha perso la memoria e si trova ospitato in qualche struttura. Potrebbe esser stato aiutato da dei turisti che non sanno che i soccorritori lo stanno cercando. Con i soldi che speriamo di ricevere dalle persone assumeremo degli esperti che, uniti in gruppi, possano continuare a cercarlo”. Oggi, intanto, del caso di Claudio Aresu se ne parlerà anche su Rai 3 nella puntata di “Chi L’Ha Visto?”. Ecco, di seguito, il link per donare: https://gofund.me/a41338b7