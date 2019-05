Michael è scomparso da Nulvi, nessuna traccia dal 21 aprile: l’appello

Del giovanissimo Michael Brundu non si hanno più notizie dal 21 aprile. A lanciare l’appello è l’avvocato della famiglia Gianfranco Piscitelli: “Trattasi di minorenne…. se qualcuno gli da ospitalità o lo nasconde commette un reato perseguibile penalmente. Michael, se leggi o ti fanno leggere questo messaggio mettiti in contatto quantomeno con tuo fratello Lauro o se preferisci anche con me nella massima discrezione. Non fare stare in pena chi ti vuole bene. Se qualcuno ha notizie o sa indicarci come rintracciarlo può contattarmi anche anonimamente, a qualsiasi ora giorno e notte al 388.6311738.”

E’ scomparso da Nulvi, ha 17 anni, è alto 1,82 centimetri, veste sportivo. Maggiori informazioni nella foto di seguito, chi dovesse incontrarlo avvisi le forze dell’ordine .