“Mia nonna di 93 anni con la leucemia senza vaccino, i malati non sono come fogli Excel: aiutiamola”

A Radio CASTEDDU Michele Pudda di Cagliari, caregiver della nonna di 93 anni: “È da diversi mesi che sto cercando una soluzione, in primis per mia nonna perché ha 93 anni ed è allettata e io sono il suo tutore legale, quindi quotidianamente devo stare con lei. Appena è stato possibile ovviamente mi sono subito adoperato per iscriverla al portale e mi hanno chiamato dopo due giorni. Ho spiegato che la persona era allettata e mi hanno detto che mi avrebbero richiamato di lì a breve ma questo non è avvenuto. Parliamo quindi di due mesi fa e allo stesso tempo ho cercato in tutti i modi sia di aspettare che di informarmi soprattutto tramite il medico di famiglia che, penso, che anche tuttora non sappia nulla. L’ho sentita l’ultima volta venerdì.

Io appartengo alla categoria fragile ma non in maniera semplice: ho dovuto cercare qualcuno che prendesse in mano la mia situazione perché avendo una 048 come codice di esenzione, ho una serie di patologie che fisicamente non creano menomazioni però sono seguiti al centro di sclerosi multipla, al Policlinico per le malattie croniche intestinali e anche in vari centri di Cagliari e la 048 ce l’ho perché ho avuto un tumore, e questa esenzione comunque non rientra nella lista della Regione.

Quindi mi sono anche chiesto con quale criterio è stata fatta questa lista. Il problema comunque ora è che io sono vaccinato però posso portare a lei il virus, perché sappiamo bene che comunque chi viene vaccinato non è comunque immune dal poterlo trasmettere.

È veramente un paradosso, io mi sono recato anche alla fiera domenica, sono andato con tutti i fogli che riguardano me e mia nonna, ma devo dire che ho trovato delle porte non dico chiuse, ma serrate.

Il problema per mia nonna è che non sono reperibili in nessun modo: io ho mandato delle mail anche a Nieddu e Solinas perché la piattaforma la blocca, dice che c’è già stata una richiesta di adesione. Loro ovviamente dovevano richiamarmi e dirmi veniamo in tale giorno, ma tuttora non è accaduto”.

