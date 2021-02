“Mia mamma 85enne senza vaccino bloccata a Costa Rei da maggio, a Cagliari troppi rischi”

Il vaccino non arriva e, per proteggere gli anziani, alcuni figli hanno scelto di trasferirli lontani dalle grandi città. In questo caso la città è Cagliari e la protagonista della decisione è Gianna Onnis. Sua madre ha 85 anni: “Da maggio vive nella villetta di famiglia a Costa Rei, a Muravera. È in una fascia d’età a rischio, ho ritenuto opportuno non lasciarla ancora a Cagliari, adesso nell’Isola è arrivata anche la variante inglese e son molto preoccupata”, spiega. Un gesto di protezione, quello della figlia, che racconta anche di una beffa: “Ieri pomeriggio ho chiamato l’Ats al numero 1533, per chiedere del piano di vaccinazioni per gli over ottanta. L’operatore che mi ha risposto, dopo una lunga attesa, mi ha detto di non saperne nulla e di aver appreso dalla stampa degli annunci fatti dalla Regione. Volevo prenotare il vaccino contro il Covid per mia mamma, non è stato possibile”.

La Onnis è molto critica: “So che nelle altre regioni italiane i vaccini li stanno facendo, pian piano, a tutti. E qui in Sardegna, invece, siamo ancora fermi. Qualche giorno fa ho deciso di farmi un tampone per poter stare qualche giorno insieme a mia madre. Qui a Costa Rei ha un minimo di socialità, tra una passeggiata in spiaggia e quattro chiacchiere con altri residenti che sono originari del Piemonte e della Liguria. Certo, vorrei tanto che potesse tornare a Cagliari, ma senza il vaccino i rischi sono davvero troppi”.