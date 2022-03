Mezza Cagliari al buio, entro 15 giorni via ai lavori per ridare la luce alle strade della città

Mezza città è al buio e così il Comune ha deciso di programmare gli interventi per l’illuminazione pubblica. Sia per l’ammodernamento ed efficientamento complessivo della rete che alla puntuale e tempestiva manutenzione dell’intero sistema. La lampade a led installate negli anni scorsi sono entrate in conflitto coi cavidotti che non sono stati sostituititi e che sono ormai obsoleti. E ora il Comune ha deciso di intervenire. Nei prossimi giorni si partirà alla ricerca dei guasti. Via Sonnino è tra le priorità.

“Purtroppo si è intervenuti sulle lampadine e non sui cavidotti che ormai vetusti creano effetti di dispersione”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu. In alcune zone come piazza San Michele e via Sonnino ci sono guasti importanti, dobbiamo individuarli e siamo convinti che si possa risolvere in poco tempo.”

In particolare è prevista la realizzazione di interventi di riqualificazione complessiva degli impianti che interesseranno quattro vaste aree della città e in particolare: il centro storico, viale Buoncammino e aree limitrofe, parte dei quartieri di Genneruxi, Monte Urpinu e Bonaria e viale Trieste, con un investimento pari a 7.760.000 euro.

Le opere prevedono il rifacimento completo degli impianti mediante esecuzione di nuove reti, linee di alimentazione e disposizione di nuovi corpi illuminati con tecnologia a LED ed elevate prestazioni illuminotecniche. Solo nei quattro quartieri storici di Marina, Stampace, Castello e Villanova, considerato il buono stato di conservazione delle infrastrutture a terra, è stato previsto un intervento prevalentemente improntato all’efficientamento dell’impianto mediante conversione a LED di tutti gli apparecchi di illuminazione e adeguamento dei quadri elettrici con sistemi di telecontrollo e telegestione in grado di consentire il monitoraggio continuo dello stato di funzionamento e celeri e mirati interventi di riparazione dei guasti.

E’ stato inoltre programmato, progettato ed affidato il nuovo appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema di illuminazione pubblica per il 2022 (importo complessivo di 828 mila euro). L’appalto, che interesserà circa 21.000 punti luce, prevede la realizzazione di interventi programmati a garanzia il corretto e regolare funzionamento degli impianti, l’esecuzione della manutenzione straordinaria per il ripristino in caso di guasti e disservizi e la reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di una squadra specializzata per assicurare il pronto intervento e la messa in sicurezza delle reti anche nella fascia oraria notturna e nei giorni festivi.

In sinergia con tali interventi si pone poi la programmazione comunale per la realizzazione di interventi infrastrutturali e servizi in tema di efficientamento energetico nei settori: illuminazione pubblica intelligente, Smart Street e Smart Mobility, poi efficientamento energetico patrimonio comunale – smart building e infine distretti – Comunità energetiche rinnovabili.

Per dare attuazione a tali strategie è stata elaborata una manifestazione d’interesse che consenta a tutti i soggetti interessati di presentare, secondo le norme che regolano le forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, proposte per la realizzazione di interventi in tema di “Illuminazione pubblica intelligente – Smart Street – Smart Mobility” che abbiano come obiettivi primari ed inderogabili il miglioramento dei servizi di pubblica illuminazione, la massimizzazione del risparmio energetico e conseguente riduzione delle emissioni di CO2, l’introduzione di sistemi innovativi di smart Street e smart Mobility.