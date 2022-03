Strade al buio a Cagliari, “in piazza San Michele e piazza Medaglia Miracolosa colpa dei vandali”

Non solo guasti. Alcune zone della città sono al buio anche a causa dell’azione dei vandali. I tecnici di palazzo Bacaredda hanno rilevano manomissioni e danneggiamenti in piazza San Michele e in piazza Medaglia Miracolosa, dove il contatore è stato vandalizzato.

Il sindaco Paolo Truzzu ha sottolineato che sono stati rilevati “sia atti vandalici che attività di spegnimento dei quadri. In alcuni casi fatto in modo semplice come se fossero interruttori in latri casi fatti da mani esperte, su questi stiamo intervenendo e abbiamo chiesto una relazione alla vecchia società di gestione”.

In futuro i guasti saranno gestiti in tempo reale. E’ stato già programmato, progettato ed affidato il nuovo appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema di illuminazione pubblica per il 2022 (importo complessivo di 828 mila euro). L’appalto, che interesserà circa 21.000 punti luce, prevede la realizzazione di interventi programmati a garanzia il corretto e regolare funzionamento degli impianti, l’esecuzione della manutenzione straordinaria per il ripristino in caso di guasti e disservizi e la reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di una squadra specializzata per assicurare il pronto intervento e la messa in sicurezza delle reti anche nella fascia oraria notturna e nei giorni festivi.