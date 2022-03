Cagliari, svaligiata una piadineria nel Corso Vittorio: “Vetro spaccato e ladri fuggiti con la cassa”

I locali food di Cagliari ancora una volta nel mirino dei malviventi. Dopo il colpo, lo scorso weekend , all’Osteria Tabarchina in via Sardegna, (i ladri avevano rubato la cassa con dentro ottocento euro) stavolta il loro obbiettivo è cambiato, almeno a livello di rione. Dalla Marina a Stampace, nel Corso Vittorio Emanuele, dove è stata svaligiata la piadineria Giangusto. Qualcuno, nella notte, ha spaccato la vetrata della porta e, una volta dentro, si è subito diretto alla cassa, portandola via. L’amara sorpresa, per i gestori, è arrivata dopo qualche ora, quando sono arrivati al locale e hanno trovato la vetrata spaccata e, in terra, tanti frammenti di vetro. Il bottino? “Centocinquanta euro”, spiega, contattata da Casteddu Online, la responsabile di Giangusto, Carla Siddu: “Stiamo recuperando le immagini delle telecamere, dobbiamo ancora capire come procedere”. Probabile, come per gli altri casi avvenuti in altre attività commerciale, la denuncia alle Forze dell’ordine. Ai 150 euro sgraffignati vanno aggiunti, ovviamente, anche i danni della “spaccata”.

Si tratta del secondo caso accertato, in pochi giorni, di un furto con spaccata compiuto nel cuore della movida cagliaritana. I malviventi, stavolta, potrebbero aver avuto ancora gioco più facile perchè, a differenza dei fine settimana, le notti dal lunedì al giovedì il Corso non è molto frequentato.