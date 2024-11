Mette in fuga il rapinatore a Monserrato, il coraggio del responsabile del market

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Attimi di paura, di terrore nel punto vendita di via Argentina, il peggio è stato evitato solo grazie all’azione messa in atto da chi non ha avuto modo di pensare, ragionare, ma solo agire per la sicurezza di tutti. Preferisce che il suo nome non venga specificato, “scriva responsabile del punto vendita” ha espresso a Casteddu Online. Per niente provato ma con la voglia e lo spirito giusto di affrontare una nuova giornata lavorativa, racconta senza esitazione ciò che è avvenuto ieri. Un normale tardo pomeriggio, sabato, tanta gente in giro, altrettanta a fare la spesa, magari con più calma poiché esenti dalle mansioni professionali. Tra scafati e banchi frigo, tra salumi e pacchi di pasta tutto scorre liscio sino a quando entra in negozio un “uomo vestito di nero,si vedevano solo gli occhi. Si è avvicinato alla cassa, ha chiesto i soldi”. Il bottino è stato negato e ciò ha destato la rabbia del malvivente che ha mostrato l’arma, pericolosa, grande. Non solo: ha tentato di colpire all’uomo-eroe che non ha esitato a proteggere la cassiera. Ha afferrato una spranga e ha intimato al malvivente di andare via, infine ha scagliato un componente della cassa in legno quando ha visto l’arma scagliata contro di lui. A quel punto, l’uomo incappucciato è andato via, a mani vuote. Una reazione non scontata, “nemmeno io immagino tanto”, dettata dalla prontezza di chi non ha avuto tempo per pensare. “In 28 anni di attività non mi era mai accaduta una cosa del genere” racconta l’uomo. Salva la cassiera e tutti i clienti che il responsabile ha invitato a stare nelle parti interne del negozio. La gratitudine da parte di chi ha assistito al fatto è stata evidente sin da ieri. Una testimone oculare della tentata rapina ha espresso: “Sono stati bravissimi, tutto è andato bene grazie a loro”. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, il malvivente si è prontamente dileguato, ma anche il quartiere di via Argentina è video sorvegliato dall’occhio elettronico comunale al quale niente sfugge.

Oggi il negozio è aperto, un sorriso di benvenuto a chi entra per fare la spesa e la riconoscenza verso chi, innanzi a un’arma da taglio, si è prodigato per la sicurezza di tutti.